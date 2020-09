Trecho da Estrada Velha do Aeroporto é entregue após requalificação

O segundo trecho das obras de requalificação da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), em Sete de Abril, foi entregue nesta sexta-feira (11). Foram 7 km de recuperação do G. Barbosa ao Condomínio Dois de Julho Life, anterior à descida da interseção com a Avenida 29 de Março.

A região recebeu investimento de R$ 16 milhões. Foram feitos serviços de drenagem, troca de asfalto, implantação de baía de ônibus, meio-fio e passeio. A iluminação também foi substituída por LED. O prefeito ACM Neto participou da solenidade na entrada do Loteamento Bosque Real e destacou a importância da reforma da obra para a melhoria da mobilidade na cidade.

"Foi um grande desafio enfrentar todos os problemas que nós tínhamos aqui, que é uma das principais vias da cidade. É uma via integradora: em uma ponta, nós temos a BR-324, que é o principal acesso a Salvador, na outra ponta, nós temos a Av. Paralela, a CIA-Aeroporto, e, entre as duas pontas, nós temos vários bairros que são conectados à Estrada Velha do Aeroporto", disse Neto.

Os moradores contaram que antes da reforma a região tinha muitos buracos, alagamentos, e que não havia espaço para o pedestres. Eles precisavam andar com carros passando em alta velocidade ao lado. As obras continuam em outros trechos e a expectativa da prefeitura é entregar toda a Estrada Velha do Aeroporto requalificada até o final do ano, um total de R$ 30 milhões em investimento.