Trecho da Rua Miguel Calmon fica com trânsito bloqueado

Um trecho da Rua Miguel Calmon, entre as ruas da Bélgica e Pinto Martins, no Comércio, será interditado das 6h às 19h desta sexta-feira (9). O bloqueio do tráfego de veículo no local é necessário para avanço da obra do Arquivo Histórico Municipal, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Os motoristas que estiverem na Praça Cairu no sentido Calçada deverão seguir pela Avenida Estados Unidos, podendo retornar à Rua Miguel Calmon a partir da Praça da Inglaterra. A interdição não afeta o trajeto do condutor que estiver na Avenida da França, no sentido Contorno. Os agentes de trânsito vão estar na região orientando condutores, pedestres e passageiros.

Os ônibus que passam pelo local também terão seu itinerário modificado. As linhas provenientes da Avenida Lafayette Coutinho sentido Rua Miguel Calmon deverão acessar a Avenida Estados Unidos e retornar à Rua Miguel Calmon na Praça da Inglaterra, seguindo daí seu itinerário normal.

Já as linhas que vêm da Avenida da França devem acessar a Avenida Estados Unidos pela Rua da Bélgica, retornando à Rua Miguel Calmon na altura da Praça da Inglaterra. Ambos os itinerários voltarão ao normal após a reabertura da via.