Trechos do Rio Vermelho e Ondina ficarão sem energia a partir desta segunda

Os bairros do Rio Vermelho e Ondina vão ficar sem energia em alguns horários a partir da segunda-feira (21). Segundo a Neonergia Coelba, o motivo é um serviço de reforço na rede elétrica da Avenida Oceânica.

Ainda segundo a empresa, o serviço vai beneficiar mais de mil consumidores residenciais e comerciais da região, substituindo 56 postes e mais de dois metros de rede. Outros equipamentos que fazem parte do sistema também serão trocados.

(Foto: Reprodução)

Para fazer a obra com segurança, as interrupções no fornecimento de energia são necessárias, diz a empresa. A Coelba informou que para minimizar o impacto, a obra vai acontecer em dias específicos e espaçados, com interrupções por trechos.

Uma empresa foi acionada para prestar apoio durante a obra e diminuir o impacto no trânsito. Moradores dos locais impactados serão avisados para que possam se planejar.

Confira os dias e horários da obra:

21, 25, 27 e 29/11 – 8h às 17h;

01, 04 e 06/12 – 8h às 17h.

A empresa destacada que em cada dia de obra um trecho diferente terá o fornecimento desligado, não havendo desligamento em toda a via todos os dias.