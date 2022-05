Treinador de time é preso por abuso de adolescentes em Salvador

Um treinador de um time de futebol em Cajazeiras foi preso acusado de exploração sexual e corrupção de menores, nesta quarta-feira (18). A ação aconteceu em mais uma etapa da Operação Flor Lótus.

Segundo a Polícia Civil, o treinador não tinha credenciais para exercer o cargo. Ele também foi autuado por armazenar e compartilhar imagens de pornografia envolvendo adolescentes. Foram cumpridos também mandados de busca e a preensão na sede do time e em três casas, na região. Na casa do treinador, foram apreendidos notebook, dois aparelhos celulares, documentos. No alojamento dos jogadores foram localizados mais documentos, preservativos e lubrificantes sexuais.

A titular da Dercca, delegada Simone Moutinho, a denúncia é essencial. “A denúncia deu início às investigações que duraram dois meses. Este crime também causa danos decorrentes da humilhação, as quais os garotos eram submetidos. De fato, é essencial a colaboração da sociedade e por esse motivo, todos devem denunciar. Basta ligar para o 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Não precisa se identificar”, afirmou.

Os garotos passaram por depoimento especial na Dercca, com acompanhamento de psicóloga e assistente social da unidade, e serão encaminhados para rede de acolhimento para dar continuidade aos atendimentos psicossociais.

A operação foi deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Crianças e o Adolescente (Dercca), em alusão ao mês de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Policiais da especializada e da Coordenação de Operações Policiais (COP), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).