Tréllez, Dinei, Guilherme e Roberto: como está a briga pela camisa 9 do Vitória

Uma das posições que mais tem dado dor de cabeça ao Vitória é a de centroavante. Desde que Léo Ceará deixou o posto, ao fim da temporada 2020, ninguém se firmou como o camisa 9 do time. Oito jogadores assumiram a função no ano passado - e, no fim, quem melhor aproveitou foi David, que era ponta de ofício.

Para 2022, a briga já tem um favorito: o colombiano Santiago Tréllez, que retornou ao Leão nesta semana. Mas ainda vai demorar um pouquinho para vê-lo em campo. Primeiro, porque ele precisará ajustar a forma física, já que não joga desde o dia 6 de dezembro, quando defendia o Sport.

Mas isso não é tudo: o Vitória ainda precisa quitar dívidas com o argentino Walter Bou, além do Boca Juniors, que emprestou o atleta ao clube em 2018. Só depois será liberado pela Fifa e poderá registrar Tréllez.

Além do colombiano, Dinei é outro centroavante no elenco com passado glorioso pelo Vitória, mas que também está em momento de espera. O veterano de 38 anos chegou a ser um dos titulares do rubro-negro no ano passado até que, no final de julho, se lesionou e precisou passar por cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Segundo o técnico Dado Cavalcanti, ele só conta com Dinei a partir de março. "O fato de estar voltando a treinar com o grupo é uma sinalização, mas está bem aquém das condições ainda, não só físicas. O que posso adiantar é que, no mês de fevereiro, ele não vai entrar em campo pelo Vitória. Talvez [o retorno] seja em março", disse, em entrevista coletiva na semana passada.

Enquanto os dois atacantes aguardam até estarem aptos, Guilherme Queiroz assume a posição. Ele foi o titular nos cinco jogos que o Vitória já disputou na temporada, todos pelo Campeonato Baiano. Marcou um gol, no empate em 1x1 com a Juazeirense, no Barradão, pela rodada de abertura. Mas isolou um pênalti no clássico contra o Bahia, que também terminou em 1x1.

Roberto aparece na cola. Apesar de já ter admitido preferir jogar como ponta direita, ele já atuou de 9 ao longo da carreira e assim tem sido usado por Dado Cavalcanti. Até aqui, saiu do banco em quatro partidas, mas ainda não encontrou o caminho do gol em partidas oficiais.

Por outro lado, o atacante foi o escolhido como titular no jogo-treino contra o Falcon, de Sergipe, e aproveitou a chance. Anotou um gol no amistoso, realizado na tarde de sexta-feira (18), no Barradão. Neto igualou para os visitantes, e o duelo terminou empatado em 1x1.

Despedidas

Além de Dinei, mais sete jogadores assumiram a camisa 9 no ano passado, e quase todos deixaram o Vitória. Samuel, que se destacou no primeiro semestre e caiu de rendimento no segundo, foi negociado com o Oita Trinita, do Japão. David, que terminou na titularidade, foi vendido para o Metalist, da Ucrânia. Outra prata da casa, Eron rescindiu com o Leão e foi para o Sampaio Corrêa.

Vice-artilheiro da Série C 2021, Manoel participou de 11 jogos pelo Leão e não fez sequer um gol. Estava emprestado e retornou para o Altos ao fim do vínculo. Já Walter, Aníbal Vega e Samuel Granada se despediram do rubro-negro antes mesmo do término da temporada.