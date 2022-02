Tréllez é o sétimo estrangeiro do Vitória desde o rebaixamento da Série A

Encontrar o caminho de volta à elite do futebol nacional não tem sido missão fácil para o Vitória. Na verdade, as tentativas sem sucesso afastaram o Leão ainda mais da meta e o levaram à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A esperança por tempos melhores não foi garimpada apenas dentro das fronteiras, mas também no exterior. O colombiano Santiago Tréllez chegou a Salvador nesta quarta-feira (16) para reforçar o ataque rubro-negro.

Após deixar a Série A no final de 2018, o rubro-negro encarou três edições da Série B e nesta temporada vai disputar a Série C. Desde o primeiro rebaixamento dessa leva recente, a contratação de um gringo foi tida como possível solução para algum setor do time. Nos últimos três anos, sete estrangeiros de cinco nacionalidades reforçaram o Vitória. Todos nasceram na América Latina.

Além do colombiano Santiago Tréllez, os uruguaios Martín Rodríguez e Pablo Siles, os argentinos Arroyo e Benítez, o equatoriano Jordy Caicedo e o paraguaio Aníbal Vega passaram pela Toca. Destes, além de Tréllez, os únicos que renderam foram os uruguaios.

Destaque principalmente para o goleiro Martín Rodríguez, que foi titular em 28 jogos e peça importante do Vitória na Série B de 2019. O goleiro virou o ano com moral, mas se lesionou na estreia da temporada 2020, perdeu espaço e acabou tendo o contrato rescindido no segundo semestre sem voltar a vestir a camisa rubro-negra.

Em 2019, o Vitória também contratou dois gringos para a zaga e lateral esquerda, mas nenhum deles vingou. Os argentinos Arroyo e Benítez tiveram passagem bastante apagada. O primeiro fez três jogos como titular, não agradou e no segundo semestre defendeu o Cianorte na Série D do Brasileiro. O segundo iniciou duas partidas com a camisa vermelha e preta e depois não voltou a ser aproveitado.

Ano com maior número de estrangeiros entre as últimas temporadas, 2019 também marcou a chegada de Jordy Caicedo. O atacante, que pertencia à Universidad Católica de Quito, teve 70% dos direitos econômicos comprados pelo Leão e assinou contrato de três temporadas, com opção de renovação por mais um.

Entre agosto daquele ano e janeiro de 2021, quando acionou o rubro-negro na Justiça requerendo a rescisão de contrato fundamentado nos salários atrasados, o centroavante fez 44 partidas e marcou nove gols. Até empolgou a torcida em um jogo ou outro, mas nunca conseguiu convencer de verdade.

No ano passado, outros dois estrangeiros passaram pela Toca. O atacante paraguaio Aníbal Vega foi embora antes da temporada acabar e sem deixar saudades. Ele fez cinco jogos, um só como titular, e não marcou gol. Já o uruguaio Pablo Siles conseguiu mostrar serviço.

O volante se firmou no time, chamou a atenção e acabou envolvido na negociação do lateral esquerdo Pedrinho com o Athletico-PR. Entre Série B do Brasileiro e Copa do Brasil, Pablo Siles defendeu o Leão em 24 oportunidades, 23 delas como titular, e marcou dois gols.

Único estrangeiro do atual elenco, Santiago Tréllez terá nova chance de escrever o nome na história do Vitória. Em 2017, em sua primeira passagem pelo clube, ele disputou 23 partidas na Série A, todas como titular, e anotou 10 gols. O bom desempenho individual ajudou o time a escapar do rebaixamento - terminou em 16° lugar naquele ano. Em 2018, Tréllez disputou ainda três partidas e marcou um gol.

Os estrangeiros que defenderam o Vitória desde que o clube deixou a Série A:

2019

- Martín Rodríguez (goleiro) - Uruguai

- Arroyo (lateral esquerdo) - Argentina

- Benítez (lateral esquerdo) - Argentina

- Jordy Caicedo (atacante) - Equador

2020

- Martín Rodríguez (goleiro) - Uruguai

- Jordy Caicedo (atacante) - Equador

2021

- Pablo Siles (volante) - Uruguai

- Aníbal Vega (atacante) - Paraguai

2022

- Santiago Tréllez (atacante) - Colômbia