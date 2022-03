Trellez é regularizado e pode estrear pelo Vitória na Copa do Brasil

O torcedor do Vitória não vai precisar esperar muito mais para ver Santiago Trellez em campo. O nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (4) e, a partir de agora, ele passa ser opção para o técnico Dado Cavalcanti.

A expectativa é que a reestreia do colombiano - que já passou pelo clube em 2017 - aconteça na próxima quarta-feira (9), quando o Leão encara o Glória-RS, às 21h30, no Barradão. O duelo será válido pela segunda fase da Copa do Brasil, competição que já tem Trellez entre os inscritos.

O atacante Santiago Trellez está regularizado e passa ser opção para o técnico Dado Cavalcanti. Inscrito na @CopadoBrasil, o atleta já pode realizar sua estreia na próxima quarta-feira, contra o Glória. pic.twitter.com/O1kcl8gaGf — EC Vitória (@ECVitoria) March 4, 2022

Por outro lado, o atacante não poderá participar do Campeonato Baiano, já que não foi regularizado a tempo. A janela de inscrições do estadual fechou na noite de terça-feira (1º).

Trellez foi contratado pelo Vitória há pouco menos de um mês, e já vinha treinando na Toca do Leão. Ao longo deste tempo, ele ganhava recondicionamento físico enquanto aguardava o fim do transfer ban imposto pela Fifa ao clube rubro-negro, por causa da dívida com o atacante argentino Walter Bou.

O débito foi quitado nesta semana, logo após o Vitória receber o dinheiro da venda Samuel para o Oita Trinita, do Japão. Agora, o clube está liberado para inscrever novos reforços para a Copa do Brasil e Série C.

No mês passado, o presidente interino do Vitória, Fábio Mota, anunciou que mais reforços devem ser anunciados para a disputa da terceira divisão. A ideia da diretoria é oferecer mais opções ao técnico Dado Cavalcanti em todos os setores ao longo do torneio nacional. Devem chegar um goleiro, um lateral, um zagueiro, um meio-campista e um ponta.

A regularização de Trellez é importante para o Leão, que vem sofrendo com o setor ofensivo na temporada 2022. Em sete jogos disputados, a equipe marcou apenas cinco vezes.

O colombiano de 32 anos é querido pela torcida rubro-negra após passagem em 2017, sua fase mais goleadora da carreira. Foram 23 partidas na Série A do Brasileirão, todas como titular, e 10 gols marcados. O bom desempenho individual ajudou o Vitória a escapar do rebaixamento - terminou em 16° lugar naquele ano.

Em 2018, Tréllez disputou ainda três partidas e marcou um gol. A passagem do colombiano, porém, durou pouco mais de seis meses. No fim de janeiro, ele foi vendido para o São Paulo por R$ 6 milhões.

Nesta volta ao Vitória, o atacante terá a concorrência de Guilherme Queiroz e do experiente Dinei, que está em fase final de recuperação de lesão.