Tremor de terra atinge cidade do centro-norte baiano

A terra voltou a tremet na Bahia. Desta vez, o tremor de terra foi registrado na cidade de Jaguarari, no centro-norte da Bahia. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (22).

De acordo com o Laboratório Sismológico (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o tremor de terra registrou 1,7 de magnitude. Não há informações se o tremor foi sentido pelos moradores locais.

O abalo mais recente registrado na Bahia ocorreu no sábado (20), no município de Itagibá, no sudoeste do estado.