Tremor de terra de magnitude 2.8 é registrado em Jaborandi, no oeste baiano

Às 21h07 de quarta-feira (15) a terra tremeu na Bahia. Pelo menos, é o que aponta o Laboratório Sismológico (LABSIS) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora toda a região Nordeste e registrou um tremo de magnitude 2.8 na região do município de Jaborandi, que está localizado no oeste do estado.

Geofísico do laboratório, Eduardo Menezes conversou com a reportagem para explicar o fenômeno que ocorreu por lá. De acordo com ele, pela magnitude do tremor, se trata de um abalo que pode ser sentido pelos moradores, a depender da região da cidade em que estavam no momento do tremor.

"É possível ser sentido e até mesmo algumas pessoas que moram próximo a área epicentral observarem movimento em louças, telhados e até movimento em quadros de paredes. Isso depende da proximidade epicentral com a área urbana", explica o geofísico.

Procurados, porém, os moradores da cidade afirmam não terem sentido qualquer tremor na noite de ontem. "Aqui não teve esse negócio de terremoto não, moço. Só se foi em outra parte da região porque, na parte urbana, a gente não sentiu nada", afirma uma moradora que prefere não se identificar.

Outro morador, que também não diz o nome, fez até brincadeira com a situação. Segundo ele, se a terra tivesse tremido, não estaria sossegado até agora. Tremor de terra? Não senti nada. Os pratos e o telhado estão no lugar. Se tivesse sentido, eu que estaria me tremendo até agora no lugar da terra", responde, aos risos.

Apesar de passível de percepção, o tremor, além de não ser sentido, não causou qualquer prejuízo ao município. Eduardo Menezes explica que não se trata de uma magnitude para tanto. "É um tremor que está dentro dos padrões de repetição sísmica no estado da Bahia e outras partes do Nordeste", completa ele.