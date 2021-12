'Três batalhas que valem a nossa vida', diz Danilo sobre reta final do Bahia na Série A

Sem tempo para lamentações, o Bahia se prepara para mais um compromisso no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (2), o tricolor recebe o líder Atlético-MG, às 18h, na Fonte Nova, em jogo que abre os três últimos desafios do clube na temporada 2021. E olha, a situação do tricolor não é nada confortável.

Se o cenário para o Bahia havia ficado ruim após a derrota para o Atlético-GO, o triunfo do Juventude sobre o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira (1º), veio como um verdadeiro tsunami que jogou o Esquadrão de volta para a zona de rebaixamento. O clube baiano é agora o 17º colocado, com 40 pontos, dois a menos do que o Athletico-PR.

Por isso, o goleiro Danilo Fernandes sabe que o time vai ter que se superar nos últimos três jogos se quiser manter o tricolor na Série A. Depois do Atlético-MG, o Bahia encara o Fluminense, na Fonte Nova, e o Fortaleza, no Castelão.

“O campeonato está engraçado, ficamos sete jogos sem perder e não desgarra ali de trás. Você tem duas derrotas e parece que te puxa para baixo totalmente. Eu já disputei alguns Campeonatos Brasileiro e sei que tem pontos no início que a gente deixa de conquistar que fazem uma falta muito grande. Tivemos alguns jogos que se a gente parar pra pensar foi muito ruim a derrota e a forma como perdemos. O campeonato nos pediu lá em cima, mas hoje sabemos da nossa realidade e responsabilidade”, disse o goleiro.

“Temos que fazer o dever de casa nesses dois jogos que temos agora para ver o que falta para a última rodada. São três guerras, três finais que valem a nossa vida. Temos que ter pensamento positivo, cabeça boa e confiança no nosso trabalho. Já mostramos o que somos capazes, retomamos o nosso futebol, o nosso jeito de jogar, e temos totais condições de fazer bons três jogos e terminar o campeonato com dignidade”, completou ele.

Questionado sobre os erros que o Bahia teve na derrota para o Atlético-GO, Danilo Fernandes adotou o tom do “bola pra frente” e disse que o elenco tirou lições da partida. Para ele, apesar do resultado direito a gol sofrido aos 47 minutos do segundo tempo, o tricolor fez um bom jogo em Goiânia.

“O jeito mais fácil de superar é que já passou, não tem o que ficar remoendo agora. O futebol é um embate em que você força o adversário a errar e quem errar mais acaba saindo derrotado. Tivemos lances onde erramos, eles também erraram, mas eles aproveitaram melhor que a gente as chances que tiveram. Já passou, tiramos de lição os erros que tivemos. Não foi um jogo muito ruim, como muitos falaram, mas um jogo de igual para igual e o detalhe culminou na nossa derrota”, analisou.