Três corpos são encontrados amarrados e com marcas de tiros em carro abandonado na Via Parafuso

A 27ª Delegacia Territorial de Itinga investiga um triplo homicídio ocorrido na noite desta quinta-feira (24). Os corpos de três homens foram encontrados no banco traseiro de um veículo modelo JAC 3, abandonado na BA-535, Via Parafuso, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

As vítimas, de acordo com a polícia, tinham as mãos amarradas com lacres plásticos e apresentam marcas de disparo de arma de fogo. Os homens não tiveram as identidades reveladas, já que foram encontrados sem documentos de identificação.

A polícia investiga as circunstâncias do crime, assim como autoria e motivação.