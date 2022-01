Três das vítimas de atropelamento em Itaparica sofreram traumatismo e têm estado grave

Três das nove vítimas de um atropelamento ocorrido no Km 03 da BA-001, na Ilha de Itaparica, no domingo (16), foram transportada em estado grave por uma equipe do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer/PMBA) para hospitais de Salvador. O helicóptero Guardião 01 foi utilizado nos resgates.

As vítimas de 43 anos, 20 e 19 anos faziam parte de um grupo de pessoas que tentava socorrer sobreviventes de um acidente com duas vítimas fatais, durante a colisão entre uma motocicleta e carro de passeio, quando acabaram surpreendidos por um terceiro veículo que perdeu o controle da direção. Mais duas pessoas morreram no local.

Os militares foram acionados pela coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o transporte de do Hospital Geral de Itaparica para unidades de saúde da capital, devido à complexidade da condição clínica dos pacientes. A equipe realizou três voos, de 10 minutos cada, para concluir os atendimentos.

"Estavam todos em um cenário difícil! A agilidade em socorrer as vítimas com trauma cranioencefálico grave e respiração mecânica foi de suma importância devido a quantidade de vítimas e a complexidade da situação de saúde delas. Elas estavam entre a vida e a morte. Todas foram monitoradas por um médico do Samu, a bordo da aeronave, durante o percurso de 10 minutos até o hospital da capital. O socorro foi rápido", detalhou o capitão Victor Fonseca, chefe adjunto da Comunicação Social do Graer.

Um homem e uma mulher foram encaminhados para o Hospital do Subúrbio. Já a outra vítima do sexo masculinos foi direcionada para o Hospital Geral do Estado (HGE).