Três explosões, muita fumaça e ônibus em chamas na Pituba

Moradores da Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, se assustaram, nesta quarta-feira (16), por volta das 13h20, com o barulho de três explosões e, logo em seguida, notaram que havia uma fumaça preta entrando pelas janelas dos apartamentos. Ao sair de casa, as pessoas se surpreenderam com um ônibus tomado pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

O coletivo da empresa Plataforma, parte do consórcio Integra, fazia a linha Ribeira x Pituba e sofreu, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), uma pane elétrica quando passava pela Avenida Paulo VI, perto do mercado Superpão, e isso causou a explosão. As chamas destruíram todo o veículo. O aposentado Evandro Pimentel, de 69 anos, morador de um dos prédios no local, conta que estava chegando em casa quando ouviu o barulho.

Foram três explosões grandes, que causaram um grande estrondo. Os moradores saíram dos prédios assustados para não inalar a fumaça. O aposentado explica que logo depois das explosões, viu uma grande nuvem preta tomar conta do céu, na região.

Ao se aproximar, seu Evandro viu o ônibus tomado pelas chamas. “O fogo estava muito alto, assustou muito quem passava pela rua e quem mora por perto”.

Segundo moradores da região, o motorista parou o ônibus quando sentiu que tinha algo errado e pediu para que os passageiros saíssem do veículo, o que evitou feridos. O aposentado também teve que sair de casa, assim como alguns de seus vizinhos, para evitar a inalação de substâncias tóxicas.

“Primeiro eu vi a fumaça, depois senti um cheiro muito forte”, descreve a internacionalista Clara Lapa, 21, que também mora na Paulo VI. Segundo ela, alguns moradores dos prédios que ficam mais perto do local do acidente sentiram a janela tremer com o impacto da explosão.

A estudante Mariana Brasil, 20, sentiu primeiro um cheiro muito forte e ficou preocupada pensando que poderia ter sido algum acidente em um dos prédios da avenida. Logo em seguida, ela olhou pela janela e viu o ônibus em chamas. “O pessoal da rua se agitou, foi pra lá para saber o que tinha acontecido”, diz.

Mariana ficou sem internet, assim como outros moradores da região, que também ficaram sem energia. A estudante precisou sair de casa para trabalhar em uma lanchonete do bairro. Depois que os bombeiros chegaram, após 15 minutos, a fumaça começou a se dissipar dos apartamentos.

Assim como Mariana, seu Evandro também ficou sem internet durante o período da tarde. De acordo com a Neoenergia Coelba, algumas fiações foram atingidas pela explosão e a distribuidora precisou desligar um trecho com 26 unidades consumidoras, que foram normalizadas após a conclusão do serviço.

Equipes da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local para ajudar a isolar a área enquanto os bombeiros trabalhavam. O trânsito no sentido orla também ficou lento na região, mas foi normalizado ao longo do dia.

