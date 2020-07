Três feriadões no 2º semestre para recuperar a crise no turismo

Enquanto todo mundo fala em retomada do comércio em shoppings e lojas de rua, o turismo aguarda. Enquanto não sabe o seu futuro, o setor calcula os prejuízos, que não param de crescer.

Queda de 61% do faturamento no primeiro semestre e perspectivas ainda piores para o segundo semestre. Mas há uma luz na escuridão: serão três feriadões até o final do ano que podem, pelo menos, tirar o setor da inatividade.

Nesse podcast, conversamos com o secretário de turismo do estado, Fausto Franco, e outras lideranças do setor sobre o que podemos esperar para não considerar 2020 um ano perdido.

MAS O QUE É PODCAST? É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir.