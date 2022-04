Três ficam feridos após caminhão carregado de chocolate tombar na BR-324, em Salvador

Três pessoas ficaram feridas após o tombamento de um caminhão carregado de chocolate, em um trecho da BR-324, sentido Salvador, no final da manhã desta terça-feira (5).

O acidente foi provocado por uma ultrapassagem, e envolveu o caminhão, um carro de passeio, e uma motocicleta, de acordo com informações do passageiro do caminhão à TV Bahia.

O homem disse que ele, o motorista e o outro colega que estavam no caminhão usavam cinto de segurança, mas ainda assim, dois deles ainda foram arremessados para fora do veículo.

O condutor do caminhão e um dos passageiros foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A motorista do carro, que não teve nome divulgado, sofreu lesões leves.

A pista foi interditada parcialmente para a retirada do caminhão, e o congestionamento chegou a 2 km de extensão. A equipe da Concessionária Via Bahia esteve no local, assim como da Polícia Rodoviária Federal.