Três grávidas ilhadas no Extremo Sul da Bahia são socorridas pelo Graer

Ações do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar garantiram socorro a três gestantes, na manhã deste sábado (11). Elas estavam ilhadas por causa das fortes chuvas que ocorrem no Extremo Sul da Bahia. Aeronaves da força estadual de Segurança Pública atuam em toda a região realizando resgates e levando remédios, mantimentos e outros suprimentos para as comunidades.

As primeiras ocorrências foram registradas na cidade de Guaratinga, nos povoados de São Paulino e Santa Rita, onde Jéssica Ferreira, 31 anos, e Núbia Souza, 30, precisaram ser resgatadas.

Já no Hospital de Guaratinga, os policiais militares do Graer atuaram na situação mais complicada. Adrieny Simão da Silva, 18 anos, com 42 semanas de gestação, precisava ser transportada com urgência para uma outra unidade. Imediatamente, a paciente foi encaminhada até o Hospital Regional de Eunápolis, onde passou por uma cesariana.

As outras duas grávidas também foram transportadas para o Hospital Regional de Eunápolis.

"Esse desfecho motiva toda a tropa a trabalhar em 110, 120%. Nossa missão é resgatar as pessoas, devolver a tranquilidade a quem se encontra nas situações mais difíceis, nos locais isolados pela chuva. Esse tipo de ação nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que nosso esforço é recompensado. Que esses bebês cresçam saudáveis e levem muita alegria a suas famílias,” declarou o comandante do Graer, tenente-coronel Wolney Anderson.