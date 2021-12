Três homens que perseguiam caminhoneiro são presos em rodovia na Bahia

Três homens foram presos após serem flagrados com três pistolas calibre 9mm com numeração suprimida, 41 munições e a quantia de R$752, na BR 367, município de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. O flagrante ocorreu após o motorista de um caminhão Ford Cargo, que seguia de Porto Seguro para Eunápolis, perceber que estava sendo seguido por um Fiat/Uno Mille, cor azul. O condutor acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou buscas, em conjunto com a Polícia Militar (PM), sendo localizado o veículo na altura do KM 44 da BR 367, e durante a abordagem foram encontrados os itens que seriam utilizados na ação criminosa.

O trio foi localizado 45 minutos após a polícia ser acionada. Durante abordagem, os policiais perceberam ainda que o condutor apresentava indícios de embriaguez, o submeteu ao teste de etilômetro e foi comprovada a presença de álcool na concentração de 0,61 mg/l de ar expelido pelos pulmões. Foram constatados, a princípio, os seguintes delitos: Roubo de veículo (Tentado); Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; Associação criminosa; e Conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool - Embriaguez ao volante.

Os envolvidos e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Porto Seguro/BA para os procedimentos cabíveis. A PRF ressalta que, comprovadamente, a probabilidade de combate efetivo às ações criminosas é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. Em situações de emergência, ligue 191.