Três homens são mortos a tiros em Tancredo Neves

Três homicídios aconteceram no bairro de Tancredo Neves na madrugada desta terça-feira (20). A Polícia Civil investiga as mortes.

No boletim da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o primeiro homicídio foi registrado às 0h15. Roberval Araújo dos Santos, 35 anos, foi morto na Rua Sobral, de acordo com o registro. Quinze minutos depois, Ediclei Vieira da Conceição, 33 anos, foi morto na Travessa Jaci Grega. O terceiro crime foi registrado às 0h40, na Rua Belo Horizonte. Essa última vítima ainda não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, os três foram baleados em uma mesma situação, que ainda é investigada. Equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionadas com informação de que homens armados estavam atirando na Rua Belo Horizonte na noite de ontem.

Ao chegar lá, encontraram um homem baleado, que foi levado para o Hospital Geral Roberto Santos, onde acabou morrendo, e um outro já sem vida no local. A área foi preservada e o Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) foi acionado para proceder com a perícia e remoção do corpo. Depois, a PM tomou conhecimento da terceira vítima, que já tinha sido socorrida por familiares para o Roberto Santos, mas também não resistiu aos ferimentos.

A autoria, motivação e circunstâncias são desconhecidas.O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar os crimes.