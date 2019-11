Três homens são mortos pela polícia em operação no Lobato

Três pessoas foram mortas em um confronto com a polícia no bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta sexta-feira (1º). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o confronto aconteceu quando equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) apuravam atuações de homicidas no bairro.

Ainda de acordo com SSP, durante o confronto, equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) cercaram as saídas do bairro. "Em um dos pontos, oito homens foram interceptados e novamente atacaram as forças de segurança com armas de fogo", diz a nota da secretaria.

Na troca de tiros, três suspeitos foram baleados. Eles foram levados até o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram. Segundo a políica, com o trio, os militares apreenderam uma granada, uma pistola calibre 380, dois revólveres calibre 38 e 32, carregador, munições, 306 pinos com cocaína, 80 pedras de crack, caderno com anotações do comércio de entorpecentes e uma tesoura.