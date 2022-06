Três iniciativas da Prefeitura tornam Salvador uma cidade mais sustentável 

Hortas urbanas, Horta em casa e Caravana da Mata Atlântica são três ações desenvolvidas pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis), com foco no incentivo ao verde, à vida mais orgânica e ao resgate e preservação do meio ambiente. A melhor parte da notícia é que em todas elas, a participação dos cidadãos tem sido crescente.

"Que projeto maravilhoso este da Secis de implantar! Muita gente não sabia como produzir horta ou plantar e com o passo a passo e orientação da professora, nós conseguimos passar a etapa do desconhecimento para o conhecimento mínimo do que precisávamos fazer para começar a plantar. A partir daí todo mundo foi tomando gosto e tem gente que tem muita coisa plantada em casa” - Marli Bezerra do Nascimento Nazaré, participante do projeto Horta em Casa, uma das vertentes do programa municipal.

Horta em Casa - Este projeto surgiu no contexto da pandemia do Covid 19, como uma extensão do programa Hortas e Pomares Urbanos , desenvolvido desde 2016. O grande objetivo é estimular o cultivo à alimentação mais saudável sem precisar sair de casa.

A primeira edição aconteceu de junho a novembro do ano passado, com um total de cinco mil inscritos. Inicialmente, 600 pessoas foram contempladas e receberam, além do kit com sementes de hortaliças, uma aula com técnicos da Secis, que oferecem todas as orientações sobre plantio, cultivo e manutenção da horta. Essas pessoas também participam de um grupo de discussão e troca de informações e experiências. De acordo com a secretária de Sustentabilidade, Marcelle Moraes, a segunda edição do projeto começou neste mês de junho e vai até novembro.

Como este grupo já está com inscrições encerradas, para uma próxima edição a população deve ficar atenta à divulgação da Secis. “Para o Horta em Casa, o cidadão deve se inscrever no chamamento público disponibilizado pela Secis e pela Prefeitura de Salvador, com o link disponível no site no período em que estiver acontecendo o programa”, ressalta.

O projeto surgiu no contexto da pandemia do Covid 19, como uma extensão do programa Hortas e Pomares Urbanos, desenvolvido desde 2016. (Foto: Jefferson Peixoto/ASCOM)

Hortas Urbanas - Escolas, terreiros, comunidades e áreas públicas ociosas podem ganhar um belo espaço de cultivo de hortaliças com a proposta Hortas Urbanas. Qualquer pessoa que identificar esses lugares pode solicitar da prefeitura a instalação da horta e iniciar a atividade. “O objetivo é fomentar o crescimento e a adesão do cidadão para a ampliação dessas hortas e transformar Salvador em uma cidade com mais áreas verdes, resilientes e sustentáveis”, explica a secretária.

Este projeto já vem sendo realizado desde 2017 na capital e, de lá para cá, foram criadas 69 hortas em diversos bairros. Tudo o que é produzido nesses espaços é destinado ao consumo dos próprios voluntários, que zelam e fazem a manutenção das hortas.

Os interessados em participar do programa, devem entrar em contato com a Secis, solicitando a vistoria da área sugerida. Após a visita técnica e análise do local, região e capacidade de manutenção, a secretaria cria a horta no lugar requerido e capacita o cidadão para a boa preservação.





Este ano já foram distribuídas 500 mudas na cidade. (Foto: Jefferson ixoto/ASCOM)

Caravana da Mata Atlântica - Periodicamente a Secis percorre diferentes bairros, parques e pontos da cidade fazendo a distribuição gratuita de mudas de espécies nativas da mata atlântica. Recebem essas mudas pessoas que se comprometem com a ideia de levar mais verde para suas casas e com a arborização da cidade, tendo todos os cuidados com a manutenção das plantas.

Para participar da Caravana da Mata Atlântica, basta a pessoa se dirigir até o local anunciado pela secretaria em que haverá a distribuição e lá poderá garantir sua muda de espécie nativa. Toda a programação é divulgada por meio do perfil da Secis no Instagram.

Está ação acontece desde 2017, tendo sido entregues até hoje um total de mais de 20 mil mudas de espécies como ipê branco, ipê amarelo, ipê roxo, pau brasil, felicio, jacarandá, mimoso, pau ferro, entre outros. Este ano já foram distribuídas 500 mudas na cidade.



