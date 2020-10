Três jovens morrem baleados em bar de Santo Amaro

Três jovens morreram após serem baleados em um bar no bairro de Sacramento, na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a 82 km de Salvador.



De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu por voltas das 15h30 de domingo (25), quando policiais militares da 20ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM) foram informados pela central de Subaé que os três jovens tinham sido encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, após serem atingidos por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil (PC) informou que dois homens a bordo de uma motocicleta foram ao bar e atiraram.



Ainda segundo a PC, Bruno Gabriel Souza morreu no local, enquanto Tainara Batista Gonçalves e Deivid Wendel Silva Assis dos Santos foram socorridos para o hospital, mas não resistiram.



Postagens em redes sociais apontavam um policial militar como um dos autores do crime. Mas, segundo a PM, ao tomar conhecimento das postagens, o policial militar – que não teve o nome divulgado – se apresentou voluntariamente na 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), onde foi ouvido na quarta-feira (28). Ainda de acordo com a PM, não há como afirmar que o policial é um dos autores dos disparos, pois os suspeitos estavam utilizando balaclava – gorro que cobre o rosto –, dificultando a identificação.



A 1ª DT/Santo Amaro está investigando o caso. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.