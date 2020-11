Embora o prefeito eleito de Salvador mantenha sigilo sobre a equipe que irá compor o secretariado do Palácio Thomé de Souza a partir de janeiro, três nomes despontam como futuros integrantes do primeiro escalão de Bruno Reis (DEM) na bolsa de apostas. Secretário da Casa Civil do prefeito ACM Neto, Luiz Carreira deve continuar no cargo, segundo apurou a Satélite. Além da vasta experiência em administração pública, Carreira tem o aval de Neto para tocar a pasta, que pertence ao núcleo estratégico da prefeitura. Braço-direito e um dos mais leais auxiliares de Bruno Reis, Igor Dominguez é cotado para chefiar o Gabinete do novo prefeito. Hoje, comanda a Fundação Paulo Jackson, entidade que controla a TV da Assembleia Legislativa.

Fora da turma

Outro nome que surge com força no páreo é o chefe da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) na Bahia, Maurício Carvalho. Indicado por Neto, Carvalho entrou de imediato na lista de Bruno Reis, mas o posto reservado para ele ainda não foi decidido.

Altos e baixos

Dos 26 vereadores reeleitos na capital, apenas seis conseguiram este ano somar mais votos do que na eleição passada. Luiz Carlos (Republicanos), primeiro lugar na corrida pela Câmara Municipal, saltou de 16.530 votos em 2016 para 17.035; Ireuda Silva, também do Republicanos, passou de 11.888 para 12.098; Alexandre Aleluia (DEM) foi de 8.941 para 10.154, o maior aumento de todos; Hélio Ferreira (PCdoB) cresceu de 8.419 para 8.638; Sidninho (Podemos), de 6.812 para 6.997; e Marta Rodrigues (PT) pulou de 6.646 para 7.271.

Dano colateral

A queda na votação dos demais vereadores reeleitos foi atribuída por líderes de bancada na Casa à alta abstenção em Salvador, especialmente, na classe média. O que explicaria ainda a derrota de candidatos à reeleição considerados fortes, como Aladilce (PCdoB) e José Trindade (PSB).

Carta na manga

Presidente do PSB baiano, a deputada Lídice da Mata ganhou gás no duelo pelo poder na sigla e por espaço no governo estadual. Dos 30 prefeitos eleitos do PSB, 14 são seus aliados diretos.

Salto em altura

Na contramão da tendência de ritmo desacelerado no consumo do varejo, a Bahia teve a segunda maior alta percentual de vendas no Nordeste em outubro, com 5%, aponta o IGet, indicador que mede o comportamento do setor por meio de transações das máquinas Getnet, do Santander. Ficou atrás só do Piauí, onde o crescimento foi de 9,9%, e acima da média da região, calculada em 1,3%. No país, ocupou o sétimo lugar, com índice também muito superior à média nacional de 0,2%.

Tiro de largada

Relator da Faroeste no STJ, o ministro Og Fernandes marcou para próximo dia 9 a primeira audiência de instrução no processo contra quatro desembargadores e três juízes da Bahia acusados de vender sentenças. Na data, serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPF.