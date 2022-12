Três nomes despontam no páreo pelo comando da Secretaria Estadual de Comunicação

Três nomes aparecem na lista de cotados para o comando da poderosa Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom) no futuro governo Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo integrantes do núcleo-duro do Palácio de Ondina, o páreo tem como favorito o jornalista gaúcho Bruno Monteiro, assessor de imprensa do senador Jaques Wagner (PT) desde 2019. De atuação discreta e classificado como altamente leal, Monteiro chefiou o gabinete da então ministra Eleonora Menicucci na pasta de Políticas para Mulheres. Em fevereiro de 2016, foi nomeado assessor particular de Dilma Rousseff na Presidência da República. A fila tem ainda o jornalista Diego Mascarenhas, coordenador executivo da Secom e braço-direito do atual secretário, André Curvello.

Pedra no caminho

Tanto Monteiro quanto Mascarenhas têm como concorrente o presidente estadual do PT, Éden Valadares. Embora seja sociólogo por formação, Valadares busca apoio junto aos cardeais do PT para substituir Curvello no cargo

Nó apertado

Em meio à escolha da equipe que ocupará áreas estratégicas no governo estadual a partir de 2023, a dificuldade é achar alguém com o perfil ideal para tocar a Secretaria de Segurança Pública (SSP), maior vidraça dos petistas. Por enquanto, o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho, é a principal alternativa, mas enfrenta resistências na cúpula da SSP.

Piada interna

Questionado ontem em Brasília sobre a possibilidade do PDT também emplacar um ministro baiano no terceiro governo Lula, o presidente do partido na Bahia, deputado federal Félix Mendonça Júnior fez troça: “Tem aquela frase que diz: ‘o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas’. Da mesma forma, o que se especula na Bahia fica só na Bahia”.

Turma da fofoca

Em suma, Félix Júnior ironizou a variedade de virtuais ministros da Bahia que sequer são citados em conversas travadas nos círculos do poder em Brasília. Surgem somente nos balões de ensaio ventilados pela imprensa baiana.

Vem pra cá!

Aliados do prefeito Bruno Reis (União Brasil) garantem que ele vai tentar convencer a deputada federal eleita Rogéria Santos (Republicanos) a assumir um cargo no alto escalão do Palácio Thomé de Souza. Vereadora licenciada de Salvador e ex-secretária municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Rogéria se tornou a alternativa mais viável para manter na Câmara o primeiro suplente do Republicanos, o deputado federal Marcelo Nilo.

Outros ares

Após quase quatro anos de relação tensa com o governo federal, os executivos da Via Bahia estão aliviados com a vitória de Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro. A expectativa da concessionária que administra as BRs 116 e 324 no estado é retomar o trato cordial que tinha com os petistas.