Três ônibus são apreendidos em Conquista por transporte irregular de passageiro

Três ônibus interestaduais foram apreendidos nesta semana no posto da Polícia Federal Rodoviária (PRF) de Vitória da Conquista, por transporte irregular de passageiros. A ação de fiscalização vem sendo realizada desde terça-feira (26), pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em parceria com a PRF, a Vigilância Sanitária (Visa) do Município e a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).

Somente nesta quinta (28), dois veículos ficaram retidos. “Um total de 54 passageiros, nos dois ônibus, todos tiveram aferidas sua temperatura, todos assintomáticos e usando máscaras; porém, nenhum ônibus portava um certificado de higienização”, conta Maico Mares, coordenador da Visa.

Um ônibus com 32 viajantes também foi apreendido na quarta-feira (27). Nenhum passageiro desembarcou na cidade ao longo desta operação. Segundo Mares, de acordo com o histórico de fiscalizações da Vigilância Sanitária, 90% dos passageiros desses ônibus clandestinos estão se dirigindo a outras cidades da região. Apenas 10% das pessoas que passam por aqui em transportes clandestinos têm seu destino final em Conquista.

Quando isso acontece, elas recebem informações sobre os cuidados a serem tomados em relação à contaminação pelo novo Coronavírus e são orientados a ficar de quarentena. “A Vigilância Sanitária pega todos os dados, como telefone e endereço, e passamos para a equipe do Call Center, onde é feito todo o monitoramento”, explica o coordenador da Visa.

Os agentes de trânsito da Semob também participaram da operação. “O Simtrans está com uma equipe na avenida Integração, observando se há embarque ou desembarque de ônibus interestadual. E assim, entrar com contato com o pessoal da Vigilância Sanitária, da PRF e da ANTT, para fazer os devidos parâmetros que correspondem à competência de cada um”, afirma o agente de trânsito Robson Freitas.