Três pessoas em situação de rua são baleadas em Itapuã; um morreu 

Três pessoas em situação de rua foram vítimas de disparos de arma de fogo no início da manhã de terça-feira (9) no bairro de Itapuã, em Salvador. Sidnei Vieira Lima, 34 anos, Antônio Sérgio dos Anjos Silva, 31, e uma mulher não identificada, foram baleados durante a madrugada na localidade da Baixa da Soronha. Sidnei não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Antônio foi internado no Hospital Geral do Estado (HGE) onde permanece até esta quarta-feira (10). Não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

O crime aconteceu por volta das 5h30, próximo à Avenida Dorival Caymmi. Os três foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Militar para o HGE.

De acordo com o boletim de ocorrências da unidade de saúde, Sidnei foi baleado no crânio, não resistiu aos ferimentos e morreu. Já Antônio, foi atingido na região do tórax e abdômen.

Em nota, a Polícia Civil informou que ainda não foram identificadas a autoria e a motivação do crime, e que o caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Antonio Sérgio tinha passagem por roubo, registrada na 12ª Delegacia (Itapuã).

Também em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 15ª Companhia Independente de Policiamento de Policiamento Militar (Itapuã) socorreu as vítimas para o HGE após atenderem um chamado de disparos de arma de fogo na localidade da Baixa da Soronha.

