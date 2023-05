Três pessoas ficam feridas em incêndio no Rio Vermelho

Três pessoas ficaram feridas após um incêndio atingir uma casa nesta sexta-feira (26), no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Entre as vítimas está uma idosa de 96 anos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda pela manhã. Em nota, o órgão informou que as chamas foram controladas e as vítimas levadas para o Hospital Geral do Estado.

Segundo informações da TV Bahia, o incêndio teve início em um quarto do imóvel, que também funciona como consultório de um médico psiquiatra. As vítimas foram o médico, a mãe idosa e sua cuidadora. Não informações sobre o estado de saúde dos feridos.

A causa do incêndio será determinada após realização da perícia.