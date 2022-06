Três pessoas são presas durante guerra de espadas em Periperi

Três pessoas foram presas com 47 artefatos explosivos durante uma guerra de espadas em Periperi, no Subúrbio de Salvador, entre a noite da terça (28) e madrugada da quarta (29).

Segundo a Polícia Militar, várias equipes da corporação fizeram uma operação conjunta por conta do histórico de guerra de espadas no bairro durante as comemorações do São Pedro. A ideia era fiscalizar e minimizar os efeitos da disputa.

Ao chegarem à Rua Doutor Almeida, os policiais encontraram um número grande de pessoas na disputa. Os três presos estavam as 47 espadas, que também foram apreendidas.

Os indivíduos e todo material apreendido foram encaminhados para Central de Flagrantes para adoção das medidas cabíveis.

A PM também agiu no fim de linha do Alto do Coqueirinho, em Itapuã, para dispersar um grupo que promovia guerra com fogos de artíficio.