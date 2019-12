Três são mortos e criança é baleada na Av. Juracy Magalhães

Três pessoas foram mortas e uma criança baleada na noite deste sábado, 14, no recuo da Avenida Juracy Magalhães Júnior, numa via marginal que dá acesso ao condomínio de luxo Vale do Loire, no Horto Florestal. Os mortos são uma mulher e dois homens, que até às 23 horas, ainda não haviam sido identificados pela polícia.

Um dos homens mortos usava um colete de mototaxista e foi encontrado amordaçado. Ele e o outro homem também estavam com os braços amarrados. Atingida por disparo de arma de fogo na região do braço, a criança foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

No local do crime havia muitas marcas de sangue. O corpo do mototaxista estava caído no meio da rua, enquanto os das outras duas vítimas estavam na calçada. A área foi isolada. A polícia técnica esteve no local para fazer a perícia nos corpos, que foram levados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), onde passarão por necropsia.

O diretor do Sindicato dos Mototaxistas (Sindimoto), Gilson Damasceno, esteve no local do crime e informou que o mototaxista morto se chamava Suedison Oliveira Coelho. De acordo com ele, a vítima teria tirado a licença para trabalhar como mototaxista em 2018.

A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, o delegado José Alves Bezerra Júnior, esteve no local do crime e informou que, por enquanto, não poderia divulgar informações sobre o caso, nem mesmo a identidade das vítimas.

Um policial que estava no local, e pediu para não ser identificado, disse que há a suspeita de que os homens mortos tenham sido sequestrados em Narandiba por três indivíduos em um carro branco e mortos no local.

*Com orientações da chefe de reportagem Perla Ribeiro