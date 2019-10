Três universitários e motorista de ônibus morrem em acidente na Bahia

Três estudantes universitários e o motorista do ônibus que os transportavam morreu na noite de quarta-feira (2), durante um acidente, na BR-030, a cerca de 5 km do município de Guanambi, no Sudoeste da Bahia. Outros 13 estudantes ficaram feridos e foram socorridos para o Hospital Regional de Guanambi.

O ônibus que transportava as vítimas foi atingido por um caminhão carregado de coco, que ficaram espalhados na via. De acordo com informações do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Guanambi), as pistas ficaram interditadas até às 3h30 desta quinta-feira (3). O motorista do caminhão fugiu do local, mas dentro do veículo foi encontrada uma carteira de habilitação no nome de Lucas Santos Silva Bento.

As vítimas são as estudantes de ciências contábeis Thaís de Araújo Martins dos Santos, e de Administração Lisângela Angélica Gomes, do Centro Universitário UNIFG, o estudante do primeiro semestre de engenharia civil, Klausten Lima Ferreira, de 30 anos, da Faculdade Pitágoras, e o motorista do ônibus, Roberto Gonçalves Teixeira, 68, conhecido como Roxo. Ele era funcionário da empresa Lívia Tur. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Guanambi, onde serão necropsiados.

De acordo com o comandante do 17º BPM, o tenente coronel Arthur Mascarenhas, o ônibus saiu do Centro Universitário UNIFG pouco depois das 22h, após o término das aulas, com destino a Caetité, que fica a 35 km de distância. No entanto, logo na saída da cidade ocorreu o acidente. Cinco ambulâncias do Samu atenderam a ocorrência.

"O ônibus saiu no sentido Caetité pela via direita e o caminhão carregado de cocos vinha de Vitória Conquista no sentido contrário ao do ônibus. O motorista colidiu no fundo de outro caminhão carregado de telhas, perdeu controle e bateu de frente com ônibus. Não sabemos se o caminhão, que descia a serra, perdeu o freio ou se o motorista cochilou", explicou o comandante do 17º BPM.

Os estudantes que estavam nos bancos da frente foram os mais impactados. Eles foram atingidos por cocos e madeiras do caminhão. Todos eles morreram no local. Só o motorista do ônibus que ainda foi reanimado no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorrido para o Hospital Regional de Guanambi, mas não resistiu.

De acordo com o tenente-coronel, as outras vítimas tiveram ferimentos leve e médio e nenhuma corre risco de morte. Todos são moradores de Caetité. O município decretou luto de três dias. O ônibus envolvido no acidente foi contratado pela prefeitura para transportar os estudantes que moram em Caetité e fazem faculdade em Guanambi.

Feridos

De acordo com o boletim de ocorrências, os estudantes que ficaram feridos no acidente foram encaminhados para o Hospital Regional de Guanambi. São as vítimas: Brena Carvalho, Geysa Dias, Regiane dos santos, Indira Emanuelle, Valter Novaes, Luzilene, Fernanda Castro, Zanete Brito, Andressa Carvalho, Alana da silva e Luciana Andrade.

Luto

Confira na íntegra as notas da prfeitura de Caetité e do Centro Univesitário UNIFG, que decretaram luto pela morte dos estudantes. As aulas foram suspensas nesta quinta-feira, sexta e sábado em todos os campi da instituição. A prfeitura decretou 3 dias de luto oficial no município.

"O Centro Universitário UniFG informa que, em virtude do trágico acidente ocorrido na noite desta quarta-feira (02), envolvendo alunos da instituição, as aulas desta quinta-feira (03) estão suspensas em todos os campi. A UniFG organizou um ponto de apoio psicológico no campus São Sebastião, e está em contato com as famílias, disponibilizando assistência necessária. Um ônibus sairá do campus às 14h, em direção a Caetité, transportando alunos e professores para os funerais. Neste momento de dor e despedida, nos solidarizamos com familiares e amigos", diz a nota.

"É com profundo e imenso pesar que a Prefeitura de Caetité declara luto oficial de 03 dias pelo falecimento de quatro Caetiteenses, ocorridos na madrugada dessa quinta-feira (03/10), em um grave acidente na BR-030. Ao partir, as pessoas são insubstituíveis em sua existência e, no caso particular dos estudantes Klausten Lima Ferreira (filho do colega e amigo, Pedro Silva), Thaís Araújo e Lisângela Angélica Gomes, que também era estagiária da Prefeitura Municipal, e o motorista que transportava esses alunos, o Sr. Roberto Gonçalves Teixeira, popularmente conhecido como Roxo, as palavras nos faltam para dizer a todos os familiares e amigos quão grande falta eles farão em nosso meio, assim como deixam o mundo um pouco mais cinza, com menos brilho e alegria. Rogamos a Deus, Todo Poderoso, que reserve a eles o merecido lugar destinado àqueles que são justos e bons. Aos familiares e amigos, o nosso profundo sentimento de pesar e nossas mais sinceras condolências", diz a nota da prefeitura de Caetité.