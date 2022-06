Três veículos roubados são recuperados na Região Metropolitana de Salvador

Três veículos com restrições de roubo foram recuperados no período de sete horas, nesta quarta-feira (8), nas cidades de Simões Filho, Lauro de Freitas e Salvador, por unidades do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS).



Um chamado do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para uma equipe da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar ajudou as equipes a localizarem um Renault Sandero roubado, momentos antes, em Ipitanga, região de Lauro de Freitas. Em seguida, após o proprietário informar que o carro possuía rastreador, os policiais, com o auxílio da ferramenta, conseguiram encontrar o automóvel, no bairro de Mussurunga, em Salvador, por volta das 20h20.



Em Simões Filho, uma motocicleta XRE roubada, foi recuperada pela 22ª Companhia Independente da PM, após uma denúncia anônima sobre dois homens tentando retirar o rastreador da moto. Com a chegada dos policiais, na Via Periférica 3, os suspeitos fugiram por um caminho de acesso à BR-324. A ocorrência foi registrada na 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.



Já em Lauro de Freitas, policiais da Rondesp RMS localizaram um Renault/Logan na Rua Maria Ester da Rocha, bairro de Itinga. Durante consulta no sistema Mobilidade em Operações (MOP), as guarnições constataram que foi roubado em Abrantes, município de Camaçari.



No local, as equipes também encontraram uma placa de um automóvel GM/Prisma, roubado em dezembro de 2021. O carro foi apresentado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), em Salvador.



“Temos intensificado bastante as ações que visam a redução de crimes contra o patrimônio. Esse reforço tem proporcionado bons resultados. Praticamente, todos os dias conseguimos localizar carro ou moto com restrição de furto e roubo”, pontuou o comandante do CPRMS, coronel Paulo Sérgio Simões Ribeiro.