Trezena de Santo Antônio começa hoje com atividades presenciais e online nas paróquias

Aida da Silva, 82, costumava encher a casa de gente na primeira quinzena de junho. Vizinhos, amigos e os filhos que moram distante se juntavam para a Trezena de Santo Antônio: 13 dias de orações dedicadas ao santo “pai dos pobres”. Isso quando ela não saia da Liberdade até Santo Antônio Além do Carmo, para fazer preces pessoalmente.

Mas, pelo segundo ano consecutivo, dona Aida rezará três dias em casa, com duas filhas, dos cinco que tem, e uma neta. A idosa já está vacinada com as duas doses contra a covid-19. E assim como ela, a maioria dos fiéis que participarão da trezena que começa nesta terça-feira, 01, deverão realizar ou participar de eventos menores ou online.

Diferente do ano passado, quando todas as celebrações foram online, cerca de 190 pessoas por dia, divididas nas quatro paróquias dedicadas a Santo Antônio na cidade, poderão assistir ao trezenário (veja programação completa abaixo).

Segundo a Arquidiocese de Salvador, além das paróquias de Salvador, há 35 comunidades que também organizam missas e momentos de oração. Na região metropolitana, na paróquia de Santo Antônio de Portão, Lauro de Freitas, a programação terá início com a alvorada às 6h30, seguida de missas às 7h, 9h e 11h. Às 15h, haverá a última reza da trezena, com o coral Vozes de Santo Antônio de Portão. O encerramento terá uma carreata.

“Santo Antônio é um santo muito querido no Brasil todo. O pessoal tem uma devoção muito grande e acredita na intercessão de Santo Antônio junto a Deus. As pessoas enviam cartinhas e pedem saúde, emprego, casamentos”, diz o pároco Ronaldo Magalhães.

Uma das grandes devotas é Tita Bahiense, 53. Ela participa do grupo chamado "Clube das 13", que há 20 anos se reúne mensalmente para fazer orações ao santo. Além disso, o nascimento de sua filha foi em um dia 13 de junho. A bebê foi batizada de Tiarê Antônio, como homenagem. Mas apesar de sentir falta das missas presenciais, Tita não vai arriscar a sair de casa.

“Não quero correr esse risco. Eu e meu grupo estamos rezando online e cada um reza da sua casa, até porque tivemos histórias de óbito na família. Meu marido teve um AVC por conta da covid, precisou fazer cirurgia, eu peguei e também nossa filha, de 15 anos. Por isso, não vou correr risco. O altar vai estar montado. O que importa é a fé e a nossa devoção”, afirma.

Outras homenagens

A Universidade Federal da Bahia também realizará homenagem remota. O evento "Antônio! Tempo, Amor & Tradição” acontece desde 1997 na Escola de Belas Artes. Ele foi criado com o objetivo de preservar as tradicionais Trezenas para Santo Antônio, em Salvador e, de acordo com uma das idealizadoras do projeto, tem tido sucesso. Nanci Novais, diretora da Escola, é natural da Chapada Diamantina e se diz católica não-praticante. O motivo de ter começado o projeto à tona há 24 anos tem a ver com a tradição da sua cidade, Marcionílio Souza.

“Lá, toda casa tem sua trezena. Quando criança e adolescente, participava dessa tradição. Quando vim para Salvador, decidimos fazer exposição de altares em homenagem a Santo Antônio e muitas pessoas vinham do interior e começaram a cantar e a rezar”.

A abertura será hoje, às 17h e será feita pelo reitor João Carlos Salles. O resto da programação também acontecerá, todos os dias, a partir desse horário. Para assistir as rezas cantadas ou enviar a própria arte em fotos ou vídeos, há a página do Instagram: @santoantonioeba.

Programação de missas

Paróquias - Na Arquidiocese de Salvador, quatro paróquias são dedicadas a Santo Antonio, além de 35 comunidades que também organizam missas e momentos de oração. Confira:

Santo Antônio Além do Carmo - No Centro Histórico, o trezenário - de hoje a 13 - terá como tema central "Santo Antônio e a força da Palavra". Como a matriz está em restauração do telhado, as celebrações acontecem na Igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, sempre às 18h. O acesso é por ordem de chegada até o total de 70 pessoas. Haverá transmissão, ao vivo, pelo Youtube, Facebook e Instagram [para localizar o canal e os perfis, o internauta deve inserir o nome da paróquia nas caixas de busca das plataformas]

Cosme de Farias – O trezenário acontece de hoje a 13, sempre às 19h, mas diante do toque de recolher, o horário poderá ser alterado para 18h30. As celebrações acontecem na matriz, onde será permitido o acesso de 70 pessoas, mediante agendamento pelo telefone (71) 3233-3885. No dia 5 haverá a crisma de 63 jovens e adultos, presidida pelo bispo auxiliar Dom Dorival Souza Barreto Júnior. Já no dia 13, a primeira missa terá início às 8h, seguida de carreata pelas principais ruas do bairro. O ápice dos festejos será a missa presidida pelo bispo auxiliar, Dom Marco Eugênio Galrão Leite de Almeida, às 18h.

Fazenda Coutos - O trezenário terá o tema “Oh, Santo Antônio, mostre-nos o caminho da unidade e da paz, iluminado por Deus”, sempre às 19h. Apenas 30% da capacidade do templo poderá ser ocupado e para participar os fiéis deverão entrar em contato com a secretaria paroquial, pelo telefone (71) 3408-5123 ou pelo Whatsapp (71) 99907-5123. Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo Facebook e Instagram: @paroquiasantoa

Lauro de Freitas - Na Paróquia Santo Antônio de Portão, o trezenário terá como tema central "Com intercessão de Santo Antônio, aprendamos a viver, em tempo de reclusão, uma Igreja doméstica fortalecida em oração". No dia 13, a programação terá início com a alvorada às 6h30, seguida de missas às 7h, 9h e 11h. Já às 15h haverá a última reza da trezena, com o coral Vozes de Santo Antônio de Portão. O encerramento será com uma carreata que sairá às 17h da localidade Queira Deus, seguindo até a matriz onde será celebrada a última missa do dia.

Convento São Francisco - No Pelourinho, com o tema "Santo Antônio, defensor da vida e profeta da esperança", a trezena acontece de hoje a 13, sempre às 17h. No dia 12, às 14h, acontecerá a carreata com a imagem peregrina de Santo Antônio pelas principais ruas do Centro Histórico. Já no dia 13, serão celebradas missas às 7h, às 9h e às 17h. Também neste dia, a partir das 11h, será vendida a feijoada de Santo Antônio, que poderá ser retirada na modalidade drive thru, pelo valor de R$ 10. A renda arrecadada será revertida para as obras sociais dos franciscanos.

