Tribunal de Contas vai fazer auditoria especial no sistema ferry-boat

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA) vai fazer ainda este ano uma auditoria especial no sistema ferry boat, que faz a travessia Salvador-Itaparica, e também na lanchinha que faz a travessia Salvador-Mar Grande. O objetivo é avaliar a qualidade do serviço, após uma série denúncia dos usuários de ambos os sistemas.O ferry-boat é administrado pela Internacional Marítima. Já a lanchinha é administrada pela Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

O conselheiro vice-presidente do TCE, Marcus Presídio, pediu a autoria, que foi determinada pelo presidente, conselheiro Gildásio Penedo Filho, durante sessão plenária da terça-feira (13). Presídio afirmou estar preocupado com o serviço ofertado e citou vários problemas relatados por passageiros, como filas grandes, poucos guichês de venda, falta de passagens com horas marcadas e presença ostensiva de cambistas.

O conselheiro-corregedor Inaldo Araújo afirmou que é importante que o TCE esteja atento aos problemas do dia a dia da sociedade. Ele citou que também deveria haver acompanhamento auditorial para concessões de transporte rodoviário, rodovias e transportes marítimos para travessias a partir de Mar Grande e Morro de São Paulo.

Por conta da urgência da questão, a Superintendência Técnica do TCE decidiu iniciar a auditoria no sistema especial ainda este ano para o ferry e a lanchinha - não foi especificada uma data mais precisa. Os demais sistemas serão gradualmente inseridos na programação, de acordo com a viabilidade.