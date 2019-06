Trindade se destaca como destino religioso em Goiás

Trindade nasceu a partir do encontro entre a fé e a devoção (Foto: divulgação)

"Coração do Brasil", é uma das maneiras carinhosas de chamar o estado de Goiás, tanto por sua localização geográfica quanto por sua importância para a vida no planeta. É nas terras altas de Goiás, que estão as nascentes formadoras das principais bacias hidrográficas do Brasil. É também onde se encontra o Cerrado, bioma que guarda uma das maiores biodiversidades do globo e impressionantes cachoeiras, cavernas, sítios arqueológicos, veredas, chapadas, águas termais, rios de praias brancas e até o turismo religioso.

Os brasileiros pensam que o estado de Goiás, se limita a Caldas Novas - capital mundial do Termalismo, a Goiás Velho, antiga capital, e terra de Cora Coralina. Alguns ainda citam o importante Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Mas pouca gente sabe que Goiás também abriga um importante destino religioso, talvez um dos mais importante do Brasil.

Trindade nasceu a partir do encontro entre a fé e a devoção. Característica muito particular do município, a crença no Divino Pai Eterno fez com que se estruturasse na região o que se conhece hoje como a Capital da Fé dos goianos. A história, porém, relata peculiaridades e curiosidades, que marcaram esse desenvolvimento e que certamente devem ser lembradas. A cada ano, as celebrações ao Divino Pai Eterno ganham inovações e, pouco a pouco, vão sendo mais organizadas e participativas.

A Romaria dos Carreiros tem conquistado o gosto das pessoas que visitam o Santuário, seja no período da festa seja em outras épocas do ano. Os romeiros de diversas partes de Goiás a organizam por um longo espaço de tempo. Preparam seus carros, sua bagagem e fazem suas economias, a fim de estarem presentes nesse grande evento. Nos últimos anos, tem acontecido também, o Festival de Carro de Boi.

A cidade fica a 18 Km de Goiânia. São 30 minutos de carro. Da rodoviária da capital partem ônibus a cada meia hora. O Hotel Liguori é o mais tradicional, mas você encontra pousada em Trindade que oferece conforto e com diários com ótimos preços.