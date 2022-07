Trio é preso acusado de tentar matar adolescente e enterrá-la viva em Dias D'Ávila

Três homens foram presos em flagrante por tentar matar uma adolescente de 16 anos e depois enterrá-la viva em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, na terça-feira (12). Um dos suspeitos era namorado da vítima e confessou que agiu por ordem de um traficante, que suspeitava que a garota estava passando informações para um grupo rival.

O crime aconteceu na madrugada de ontem. O trio atacou a jovem com golpes de arma branca. Depois, ela foi enterrada em uma cova rasa e deixada para morrer.

“Ela conseguiu sair e foi socorrida pelo Samu para a UPA local, bastante suja de terra”, diz o delegado titular de Dias D'Ávila, Bruno Pereira Oliveira da Silva. “Um dos suspeitos era namorado da vítima e confessou ter tentado matar a adolescente a mando de um traficante, por suspeitar que ela estivesse passando informações para um grupo rival”, acrescenta,

Uma equipe da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) deu apoio na ação para prender os suspeitos. As armas usadas no crime e as roupas usadas pela vítima foram apreendidas.

Os presos foram submetidos aos exames de lesões corporais e estão à disposição da Justiça. “Seguimos com as investigações para identificar e localizar o mandante do crime”, finaliza o delegado.