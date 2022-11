Trio é preso com 350 kg de explosivos que seriam usados em ataques a bancos na Bahia

Três pessoas foram presas com 350 kg de emulsões explosivas que seriam usadas em ataques contra instituições financeiras, no interior do estado, nesta sexta-feira (11). O material foi localizado na BR-242, sentido Ibotirama, próximo ao município de Seabra, na Chapada Diamantina

Foram apreendidos também 250 espoletas, 400 metros de cordel detonante, 23 metros de estopim, dois veículos, sendo um Ford Fiesta, placa JOL-9999, e um Volkswagen Gol, placa JOM1G83. Dois homens e uma mulher encontrados nos veículos foram capturados em flagrante.

De acordo com o major Ronald Fiuza, comandante da Rondesp Chapada, uma operação conjunta foi desencadeada para combater ataques a bancos. "Acreditamos que este material seria para investir contra instituições, tanto na Bahia, como em outros estados", explicou o oficial.

Foto: Divulgação/SSP

Participaram da iniciativa o Comando de Policiamento da Região Leste, as 27ª e 29ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs Cruz das Almas e Seabra).

O trio e o material foram levados à Delegacia Territorial de Seabra.