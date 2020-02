Trio é preso com meio milhão de reais em cigarros ilegais e R$ 101 mil em espécie

Mais de R$ 100 mil em espécie e R$ 525 mil em cigarros contrabandeados, além de arma, munição, celulares e comprimidos de ecstasy foram apreendidos na noite desta sexta-feira (14) com três homens. Antes de serem presos, eles ofereceram R$ 200 mil aos policiais na tentativa de escapar.

A apressão e as prisões aconteceram nas cidades de Canarana e Morro do Chapéu, no Centro-Norte da Bahia, durante um patrulhamento de equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os policiais militares faziam rondas em Canarana quando, às 23h, desconfiaram de um veículo Corolla parado próximo ao posto Gameleira.

No veículo, os PMs encontraram R$ 101 mil em espécie, uma pistola calibre 40, seis carregadores de pistola, farta munição, R$ 19,9 mil em cheques, rádio comunicador, celulares e cinco comprimidos de ecstasy.

Material apreendido com trio foi levado para delegacia de Jacobina

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Os três ocupantes do veículo, que não tiveram os nomes divulgados, disseram que traziam do Paraguai uma carga de cigarros contrabandeados e que o material estava em um caminhão na cidade de Morro do Cahpéu, a 93 quilômetros de Canarana. O destino final do material seria Jacobina, no Centro-Norte.

As equipes seguiram até o local indicado, onde encontraram um caminhão num posto de combustível. No veículo, havia 524 caixas e 40 maços de cigarro avaliados em R$ 525 mil.

O caso foi registrado na delegacia de Jacobina. No caminho para a cidade os homens ofereceram R$ 200 mil para que os militares não os prendessem. De acordo com o comandante da Cipe Semiárido, major Carlos Maltez, os três homens, além do flagrante, também vão responder por corrupção ativa.