Trio é preso no Jardim das Margaridas após bater carro ao tentar fugir da PM

Três pessoas foram presas após serem flagradas com um carro roubado na noite do sábado (19), no bairro do Jardim das Margaridas. O trio tentou fugir de uma abordagem policial e acabou batendo o carro no muro de um condomínio residencial, quando foram alcançados pelos policiais.

Uma equipe da Operação Apolo que fazia rondas na região de São Cristóvão suspeitou dos ocupantes do veículo e tentou abordar o carro. Ao notar, o motorista desobedeceu a sinalização para parar, acelerando, dando início à perseguição, segundo a Polícia Militar.

A perseguição seguiu até o Jardim das Margaridas. O carro bateu no muro do condomínio Canto Belo e os PMs conseguiram prender os três ocupantes - dois homens e uma mulher.

Com o trio, foi apreendida uma pistola de numeração raspada, que tinha oito munições, além de três celulares. Os PMs verificaram que a placa do carro não condizia com a numeração do chassi, indicativo de que o veículo havia sido clonado, e também tinha restrição de roubo.

Os três presos foram autuados em flagrante por receptação e porte ilegal de arma na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, para onde foram levados.