Trio é preso por clonar cartões para comprar e revender ingressos em Porto Seguro

Dois homens e uma mulher foram presos nesta segunda-feira (17), por policiais da Delegacia Territorial de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, por clonagem de cartões de crédito e venda ilícita de ingressos para shows.

A prisões ocorreram durante a ‘Operação o Clone’, que investiga um grupo criminoso que vinha praticando furtos na internet. Segundo as investigações, um dos envolvidos é programador e, utilizando-se de sua experiência com a internet, comprava ingressos para shows com cartões de crédito clonados e os vendia com a ajuda de seu irmão.

“Os ingressos vendidos tinham os preços muito inferiores, e as pessoas quando descobriam que seus cartões haviam sido clonados estornavam as vendas, causando prejuízo aos produtores dos eventos, já que os ingressos não eram ressarcidos, pois os irmãos os tinham vendido para terceiros”, explicou o coordenador da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.

A namorada de um deles emprestava a sua conta bancária para ‘lavar o dinheiro’ da venda ilícita dos ingressos, ela também foi presa preventivamente. “Após análise das informações existentes em uma plataforma digital, foi descoberto que os ingressos adquiridos com cartões clonados eram enviados para e-mails falsos e, a partir daí, os investigados revendiam para diversas pessoas”, informou o delegado.

O trio foi encontrado em um condomínio de Porto Seguro, onde os mandados foram cumpridos. Diversos celulares foram apreendidos, assim como máquinas de cartão de crédito. Eles seguem custodiados na 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro à disposição da Justiça.