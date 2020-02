Trio Eclético: Barra-Ondina terá projeto inédito nesta sexta de Carnaval

Esta Sexta-feira de Carnaval (21) será marcada por um projeto inédito na folia baiana: o Trio Eclético. Em homenagem aos 70 anos de trio, o cantor e compositor Alexandre Leão cantará na companhia de Moreno Veloso, Bem Gil e Targino Gondim, no Pranchão. O desfile será no circuito Dodô (Barra-Ondina), a partir das 23h.

O projeto tem como objetivo reverenciar a folia a partir de Dodô e Osmar, ecléticos por natureza e famosos por suas misturas sonoras.

Nesta Carnaval, o grupo levará para o circuirto um repertório autoral. O projeto especial apoiado pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da Saltur.

“Este som eletro-eclético, que a Bahia inventou, produz e reproduz música para todas as tribos. Venha curtir com a gente. Vai ser massa tocar junto no Pranchão, mais perto das pessoas”, convida Alexandre Leão.

Salvador realmente é este “Carnaval dos Carnavais”, pois é dele que quase tudo veio e ainda continua vindo”, completa o produtor artístico e idealizador do projeto, Andrezão Simões.

