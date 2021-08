Trio elétrico e shows: todos os detalhes do evento-teste que acontece hoje em Salvador

O evento-teste, que acontece hoje, a partir das 18h, No Centro de Convenções da Boca do Rio, terá trio elétrico, biometria facial e show inédito de Márcia Castro, que antecede seu novo disco. Além dela, se apresentam Gerônimo, Afrofunksoul e Afoxé Darajú de Odé. Com 500 convidados, o objetivo da festa é testar protocolos sanitários e, assim, iniciar a retomada dos eventos da cidade, primeiro setor a parar e o único que não teve permissão para retorno.

Membros da prefeitura, Câmara Municipal de Salvador e organizações do setor de eventos e cultura estão entre os convidados. Todos têm de estar vacinados há 30 dias com a 1ª dose anticovid e testados até 72h antes do show com o RT-PCR. Até 15 dias após, farão novo teste.

Uma das convidadas é a produtora cultural Joana Marambaia, 42 anos. “Estou muito animada com as possibilidades positivas que ele nos traz para a retomada dos eventos em Salvador”, conta. Ela frequentava feiras, teatros e shows, pelo menos quatro vezes por mês antes da pandemia. “Espero que ele possa provar a todos que eventos podem acontecer de forma controlada, muito mais segura do que tantos segmentos que já voltaram a trabalhar”, estima.

Trio elétrico Elle será usado na primeira apresentação da noite, do grupo Afoxé Darajú de Odé (Foto: Acervo Pessoal)

Protocolos

Os convidados ficarão em lounges de 16 m² para quatro pessoas cada. Não é permitida a saída desse espaço sem que haja autorização. O uso de máscara é obrigatório, exceto para alimentação e ingestão de bebidas, vendidos em embalagens individuais, de forma digital, assim como a fila para os banheiros. Os pagamentos são apenas por cartões.

Na entrada, o reconhecimento facial evitará aglomerações. Cada convidado terá feito o cadastro, em casa, com as informações pessoais e foto, o que permite que a máquina o reconheça, sem necessidade de apresentação do ingresso físico. O credenciamento de cada um também está vinculado ao resultado do exame RT-PCR, feito pelo Testes Moleculares. Uma câmera térmica detectará quem está com temperatura acima de 37,5°C.

“O desejo e principal preocupação dos organizadores do evento era com a segurança de todos. Além de evitar aglomeração, integramos informações de quem foi ao evento, se estava com máscara, com qual temperatura”, diz o fundador e CEO da UNIKE, André Barretto.

Associações otimistas visam a retomada do setor

As associações que participam da realização do evento estão otimistas. “Ele vem para tornar possível o retorno dos eventos. Buscamos é isonomia, porque restaurantes estão com música ao vivo, shopping e cinema estão abertos. Existe toda uma cadeia produtiva que respira evento, gera emprego e renda”, defende o diretor da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), Nei Ávila.

Para o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Eventos (Abape), Moacyr Villas Boas, o evento-teste dará segurança para a população. “É uma forma de validar para a própria sociedade que é possível retornar gradativamente e de forma responsável”, acredita.

Já a Associação do Coletivo de Entidades de Matriz Africana (Acema) deseja que os ensaios das bandas e blocos afros voltem em Salvador. “Queremos voltar a fazer eventos e ensaios, escolhas de rainha, colocar as baterias para tocar, para a gente voltar a consumir cultura”, declara o presidente da Acema, Nelson Nunes.

Convidados serão testados para garantir segurança do evento (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Atrações

Os shows serão dos artistas Márcia Castro, Gerônimo, Afrofunksoul e Afoxé Darajú de Odé. A primeira apresentação, do Afoxé, usará trio elétrico, com a voz de Nito Gato. O figurino é assinado pelo artista plástico Itamar Terra e a performance é do dançarino Carlos Bahia.

Quem finaliza a noite no palco é a cantora Márcia Castro, com o show AXÉ 90. Estarão no repertório canções como Selva Branca (Carlinhos Brown), Crença e fé (Marcia Short), Menina me dá seu amor (Chiclete com Banana) e Não tem Lua (Durval Lelys). O show papara o público para o álbum AXÉ, com lançamento até final de 2021, produzido pelo maestro Letieres Leite e Lucas Santtana.

Além da Acema, Abape e Abrape-BA, participam da realização do evento a Associação dos Profissionais de Eventos (APE), Grupo Bahia e Associação Brasileira das Empresas de Eventos (Abeoc Brasil). O apoio é da prefeitura de Salvador em parceria com as empresas: Sympla, Zum Eventos, Amvox, Food Team, Elite, TM-s-Testes Moleculares, Luzbel, Unike Tecnologia, ITS Brasil, NS Geradores, GMF Arquitetos, TRIO RG, Uranus, Shopping da Bahia e Centro de Convenções de Salvador.

Câmara cria Comissão Especial para debater retomada dos eventos

Para acompanhar a realização do evento-teste e a retomada gradual do setor de entretenimento, a Câmara Municipal de Salvador criou uma Comissão Especial para discutir o retorno das festas, shows e eventos na cidade. A proposta, enviada pelo vereador Claudio Tinoco (DEM), foi aprovada na terça-feira (24). A comissão será instituída oficialmente na próxima semana, com a apresentação do plano de trabalho. Membros da comissão vão comparecer ao evento-teste para observarem o funcionamento.

Além disso, uma audiência pública para debater o tema deve ocorrer na primeira quinzena de setembro. Ex-secretário de Cultura e Turismo de Salvador e ex-presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), o vereador Claudio Tinoco destaca que a pauta é importante de ser discutida no legislativo municipal junto com entidades do setor e sociedade civil.

"A retomada dos eventos é uma pauta importante para a nossa cidade, porque o turismo é nossa principal indústria, com impacto direto no PIB [Produto Interno Bruto]. Muitos pedem maiores debates acerca dessa retomada e da realização de eventos-teste. Em São Paulo, serão feitos mais de 30 eventos-teste para acompanhar os efeitos relacionados à transmissibilidade do coronavírus. Essa comissão trará maior debate e acesso da população à temática", diz.

As regras do show

- Pelos menos 70% dos acessos devem ter dispensadores de álcool em gel;

- A capacidade máxima de público nos espaços deve permitir o distanciamento social de ao menos 1,5 metro entre as pessoas;

- Catracas para registrar acesso do público serão proibidas;

- A conferência dos ingressos não poderá ter contato entre o convidado e o trabalhador, que poderá utilizar apenas leitores óticos;

- Os ingressos deverão ser comercializados previamente pela internet;

- O acesso ao camarim e às áreas de produção só deverão aceitar a presença de artistas e equipes técnicas;

- O uso de máscaras é obrigatório para todas as pessoas, exceto para os artistas durante os shows;

- Os artistas deverão ficar a uma distância mínima de cinco metros do público;

- Os microfones não poderão ser compartilhados entre os artistas;

- As ações de marketing no evento não poderão promover aglomerações;

- Os bares e restaurantes deverão vender apenas alimentos e bebidas industrializados, com embalagem própria;

- Somente durante o consumo de alimentos, as máscaras poderão ser retiradas, respeitando o distanciamento de dois metros entre as pessoas;

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro