Trio preso por roubar bancos continuava dando ordens da cadeia, diz SSP

Presos em 11 de dezembro após uma tentativa de roubo a um carro-forte, três ladrões foram alvos de novos mandados de prisão preventiva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), que comandou a operação com a Polícia Federal, os criminosos continuavam a dar ordens a seus bandos, mesmo presos em Salvador. Um envolvido no esquema foi morto pela polícia nesta terça-feira (6), durante a segunda fase da operação.

O trio preso participou das explosões de agências bancárias, no mês de outubro, e no início de dezembro. Além dos três assaltantes, no dia 1° de janeiro deste ano, quatro integrantes da mesma organização criminosa foram capturados em Vilas do Atlântico, no município de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Hoje, outro integrante do grupo foi localizado em São Gonçalo do Retiro.Uma pistola, carregador, munições, dinheiro manchado, uma roupa camuflada e porções de maconha e cocaína foram apreendidos com ele. O suspeito reagiu à abordagem, houve troca de tiros e, baleado, ele morreu, segundo a SSP. Outro alvo foi procurado na cidade de Pedreiras, no Maranhão, mas até o momento não foi encontrado.

Participaram da operação equipes do Draco, do COPPM, da COE, do CPE, das Operações Gêmeos e Apolo. Durante as buscas, as cadelas Jade (cocker spaniel) e Vulcana (pastor belga malinois) farejaram porções de entorpecentes, em imóveis e áreas de matagal.