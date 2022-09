Trio que ia explodir caixa eletrônico é morto pela PM no interior da Bahia

Três homens morreram após troca de tiros com a polícia, na madrugada desta quarta-feira, no município de Terra Nova. O embate ocorreu durante uma operação conjunta para enfretamento a grupos que planejavam a explosão de caixa eletrônico, com participação de policiais militares da 20ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Santo Amaro), Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Polícia Federal.

Em nota, a PM informou que, na ação, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, quando houve o revide. Após os disparos, um homem foi detido e três suspeitos encontrados feridos, sendo imediatamente socorridos para o posto médico local, mas não resistiram.

Com eles foram encontrados dois veículos, três pistolas, uma espingarda calibre 12, explosivos e dois aparelhos celulares. O suspeito preso foi conduzido, junto com todo material apreendido, para a sede da Polícia Federal em Salvador, onde foram tomadas as medidas cabíveis.