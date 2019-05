Trio suspeito de roubar banco é morto em pousada de Lauro de Freitas

Três suspeitos de fazer parte da quadrilha que atacou a agência do Banco do Brasil de Barreiras foram mortos na tarde da segunda-feira (13) em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o trio foi localizado em Ipitanga nas investigações após o roubo, que aconteceu no dia 2 de maio.

Guarnições das Rondas Especiais RMS foram até a pousada para prendar os suspeitos mas, diz o relato, foram recebidas a tiros. Houve revide e os três suspeitos foram baleados. Socorridos ao Hospital Menandro de Farias, não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo.

A investigação foi feita de maneira integrada entre as polícias da Bahia e de Goiás, onde a quadrilha também agiu. "Desde a ocorrência que as polícias Civil e Militar de Barreiras e de Goiás estão monitorando o grupo, aguardando o momento correto de agir para efetuar a prisão, mas eles resolveram confrontar a polícia", diz o delegado Rivaldo Luz, titular da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Os três foram identificados como Dario Lucena de Lacerda, Júlio Rodrigues Valente e Douglas Bispo Carvalho. Eles portavam documentos falsos indicando emissão em Goiás e o Setor de Inteligência da polícia goiana ajudou na identificação. Com o trio, foram apreendidos uma pistola 380 e dois revólveres calibre 38.

Agora, as investigações continuam para localizar os demais integrantes do grupo.