Tríplex no Guarujá atribuído a Lula por Moro na Lava Jato é sorteado

O tríplex localizado no Guarujá, litoral de São Paulo, e atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi sorteado na noite deste sábado (28) por uma plataforma online. O nove do vencedor só foi divulgado no domingo (29).

Segundo a plataforma, o nome do ganhador é Antonio Tarcisio. Para participar, os interessados deveriam pagar uma assinatura no valor de R$ 19,90 até às 23h59 do dia anterior ao sorteio.

"Entramos em contato com o novo dono do Triplex. Ele não está se contendo de felicidade. Em breve ele vem contar para vocês qual a sensação de ganhar o Triplex mais famoso do Brasil", escreveu a plataforma em publicação no Instagram.

O imóvel se tornou conhecido em todo o Brasil após Sergio Moro, no âmbito da operação Lava Jato, ligar o imóvel a Lula. A propriedade em questão é o apartamento de cobertura do edifício Solaris, arrematado pelo empresário Fernando Gontijo por R$ 2,2 milhões em um leilão da força-tarefa em 2018.

Segundo informações da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Gontijo decidiu sortear o tríplex no site Pancadão de Prêmios. Nos anúncios da plataforma, o imóvel era apresentado como "o tríplex mais famoso do Brasil".

No último final de semana, o apartamento foi disponibilizado na plataforma Airbnb para aluguel em uma ação promocional de Gontijo.

"Esse imóvel tem seu próprio valor, que é o de qualquer outro com 215 metros quadrados na praia do Guarujá, e tem também o valor histórico, de ter sido motivo de tanta controvérsia na história recente do nosso país", afirmou o empresário e ex-dono do tríplex.