Trisal diz que mulher foi demitida após assumir poliamor com policiais

A administradora Darlene Oliveira, que vivia uma relação a três com um casal de sargentos da PM do Acre, foi demitida da empresa onde trabalhava. A informação foi dada neste sábado (26) nas redes sociais pela sargento Alda Nery, que vive com Darlene e o marido Erisson Nery. Segundo Alda, a justificativa para demissão seria porque a administradora estava se expondo demais e isso afetaria a imagem da empresa, que não teve o nome revelado.

Alda e Erisson Nery são sargentos da PM e já eram casados quando conheceram a administradora Darlene. No último dia 12, eles passaram o primeiro dia dos namorados juntos e postaram isso nas redes.

Os três assumiram a relação há quase um ano. Mais recentemente, há cerca de seis meses, eles criaram um perfil em uma rede social para divulgar como é a vida que escolheram.

“A Darlene perdeu o emprego baseado na justificativa de que ela estava se expondo demais e que isso faria mal à imagem da empresa na qual ela trabalhava. Hoje, a Darlene já está trabalhando numa empresa maravilhosa, aonde os chefes têm uma mentalidade humana, uma mentalidade respeitosa, que respeitam as pessoas independente de suas escolhas sexuais”, desabafou a sargento.

Alda disse que Darlene não tem interesse em recorrer à Justiça.

“Eu não sei o que vocês acham, também não vou fazer aqui uma enquete, mas acho que a sexualidade ou a opção sexual ou quem alguém deseja amar não influencia em nada na sua competência como profissionais. Ô Brasil, nós precisamos mudar. Ô Brasil, nós precisamos melhorar, mas enquanto tivermos Darlenes, que não lutam pelos seus interesses, não brigam por seus direitos, as injustiças continuarão acontecendo. Eu não vou interferir, porque esse é um direito dela. Até quando situações como essas vão ficar impunes?”