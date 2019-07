'Triste é ver nossa família rachada', diz filha de Flordelis

Uma das filhas da pastora Flordelis usou o perfil do Facebook para fazer um desabafo e falar sobre a situação atual da família. Dois irmãos dela estão presos sob acusação de terem matado o pai, o pastor Anderson do Carmo de Souza. "Pior de todas as dores é ver nossa família quebrada, rachada e destruída", escreveu Roberta Santos.

A jovem diz que está sofrendo muito com a ausência do pai, e que o crime serviu para que máscaras caíssem. "Tudo mudou depois dessa crueldade. Tudo. Tudo. Uma pena Deus ter que te recolher pra que muitas máscaras caíssem. Eu já até me questionei com Ele se não teria um jeito menos sofrido... Mas Ele sabe de todas as coisas, mesmo que a gente não compreenda", completou.

Nessa terça-feira (2), Misael, cujo nome de batismo é Wagner Andrade Pimenta, modificou sua identificação nas redes sociais, retirando o nome da mãe. No Instagram e no Facebook, ele manteve apenas o nome Misael. Na semana passada, o rapaz, filho adotivo de Flordelis e Anderson, já havia divulgado que estava deixando a igreja fundada pelos pais.

Um outro filho de Flordelis, Luan Santos também anunciou que deixaria o ministério após a morte do pai.