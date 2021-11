Triste fim: Vitória perde do Vila Nova e está rebaixado para a Série C

O clima diferente se via ainda no caminho para o Barradão. Trânsito muito tranquilo, pouca gente na porta do estádio, aglomeração só mesmo dos torcedores que sempre batem ponto no espetinho. Última rodada da Série B, domingo de Vitória x Vila Nova presencialmente, mas, a distância, também de Remo x Confiança e de Londrina x Vasco. O Leão dependia de uma combinação tripla de resultados para evitar o rebaixamento ao terceiro escalão do Campeonato Brasileiro. Não teve jeito: o Vitória vai jogar a Série C em 2022.

Ganhar do Vila Nova, que não buscava mais nada na competição, poderia não ser o maior dos problemas, mas nem isso aconteceu. O último ato de 2021 foi uma derrota por 1x0. Ainda assim, a tristeza chegou muito antes do apito final. O jogo no Barradão ganhou ar de amistoso ainda aos 23 minutos do primeiro tempo, quando o Londrina já vencia o Vasco em casa por 2x0, o que sepultava qualquer chance rubro-negra. E com celular em mãos, muito torcedor nas arquibancadas já sabia disso, embora em coro mantivesse a vibração até mesmo no segundo tempo. Uma atitude que fica de lembrança como uma das poucas cenas positivas na temporada.

No fim das contas, o Londrina deu 3x0 no Vasco e escapou da queda. Quem caiu abraçado com o Vitória foi o Remo, que ficou no 0x0 com o já rebaixado Confiança em Belém. Em resumo, nada do que o time baiano precisava aconteceu.

No Barradão, o rubro-negro bem que tentou. Esbarrou, como em muitas rodadas do primeiro turno, principalmente, na incapacidade de criar chances claras de gol. A melhor foi de Marcinho, aos 12 minutos do segundo tempo, quando recebeu de Wallace dentro da área e finalizou em cima do goleiro Georgemy, que espalmou para escanteio.

David também perdeu uma oportunidade, na primeira etapa. Foi fominha e chutou de fora da área quando poderia ter tocado para Marcinho, que avançava livre à esquerda. O domínio insosso do primeiro tempo deu lugar a um time mais arisco no segundo. Raul Prata, em cobrança de falta, levou perigo. Marcinho tentou de novo, nas mãos de Georgemy, que deu rebote e ninguém aproveitou. Outras chances foram sendo perdidas, como no chute por cima de Alisson Santos, na cabeçada de Fernando Neto defendida pelo goleiro e na finalização de Wallace para fora.

E já aos 47 minutos do segundo tempo, a pá de cal. Éder chutou de fora da área e fez um golaço para o Vila Nova, decretando o placar de 1x0. Fim da linha para o Vitória em 18º lugar, com 40 pontos após 38 rodadas. O Leão vai jogar a Série C pela segunda vez em sua história. A outra foi em 2006.





Ficha técnica: Vitória 0x1 Vila Nova – 38ª rodada da Série B 2021

Vitória: Lucas Arcanjo, Raul Prata, Thalisson Kelven, Wallace e Roberto; Cedric (Bruno Oliveira), Eduardo (Manoel) e Fernando Neto; Fabinho (Hitalo), David (Eron) e Marcinho (Alisson Santos). Técnico: Wagner Lopes.

Vila Nova: Georgemy, André Krobel, Renato, Xandão e Willian Formiga; Kallyl, Pedro Bambu (Johnatan Cardoso) e Tiago Real; Alesson (Éder), Clayton e Alan Grafite (João Pedro). Técnico: Higo Magalhães.

Estádio: Barradão

Gol: Éder aos 47 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Xandão

Público: 5.613 pagantes

Renda: R$ 60.916,50

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Ricardo Junio de Souza (trio de Minas Gerais).