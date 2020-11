Tristeza e destruição

A segunda-feira (9) foi marcada pelo sentimento de tristeza em Salvador e região metropolitana. Na capital, amigos e familiares se despediram de Brenda Conceição do Carmo, 19 anos, morta por uma bala perdida no último sábado (7). Em Simões Filho, moradores se assustaram com uma grande explosão num armazém de fogos que ficou completamente destruído.