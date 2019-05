Troca de tiros deixa PM e dois passageiros de ônibus baleados em Salvador

Quatro pessoas foram baleadas em uma troca de tiros entre criminosos que aconteceu na tarde desta sexta-feira (3), na Fazenda Grande do Retiro. Entre os feridos está um policial militar.

A 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pirajá) recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo na Rua Mello Moraes Filho, por volta das 13h15 de hoje. Um PM que passava de carro particular no local foi atingido de raspão no braço esquerdo. A guarnição chegou ao local e socorreu o PM ferido para um hospital não informado - ele segue internado, mas não corre risco de morrer.

Além disso, um ônibus que passava na rua ficou em meio aos tiros. Dois passageiros que estavam no coletivo foram atingidos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou os feridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), segundo informou a PM.

Um dos envolvidos no tiroteio também foi baleado - atingido na perna, ele foi levado pela PM para o HGE, onde está custodiado.

Além do suspeito ferido, não há informação se algum dos criminosos que trocavam tiros foi preso. Os baleados não tiveram nome divulgados.