Trump anuncia que vai taxar produtos do México por causa da imigração ilegal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou há pouco que o seu governo vai impor uma tarifa de 5% sobre todos os bens importados do México até que imigrantes ilegais vindos através do país vizinho para dentro de território americano "parem".

"A tarifa vai aumentar gradualmente até que o problema da imigração ilegal esteja remediado, ponto no qual as tarifas serão removidas. Detalhes da Casa Branca a seguir", concluiu o republicano em sua conta no Twitter.

De acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca, essa taxação vai aumentar gradualmente, caso não haja queda na imigração ilegal. Veja o cronograma:

Taxação de 5% a partir de 10 de junho ;

a partir de ; 15% a partir de 1º de agosto ;

a partir de ; 20% a partir de 1º de setembro ;

a partir de ; 25% a partir de 1º de outubro ;

a partir de ; Permanecer em 25% indefinidamente.

No comunicado divulgado pela Casa Branca, os EUA acusam o México de um tratamento que não é feito de "maneira justa". Diz ainda que o governo do país vizinho pode, por meios legais, parar "rápida e facilmente" o fluxo ilícito de imigrantes para os EUA.

"Se a crise de imigração ilegal for aliviada com atitudes eficazes tomadas pelo México, as tarifas serão removidas", promete o governo dos EUA. "Se o México falhar em agir, as taxas vão continuar no nível alto(25%), e as empresas localizadas no México podem começar a retornar aos Estados Unidos para fabricar seus bens e produtos. As companhias que se mudarem de volta aos Estados Unidos não vão pagar as tarifas ou serem afetadas de maneira alguma", explica a Casa Branca.





